Família do jogador Di María é ameaçada na cidade de Rosário

Ángel Di María é campeão da Copa do Mundo de 2022 com Seleção da Argentina, com direito a autoria de um dos gols em cima da França, na final. Ele já passou por clubes como o Real Madrid e o PSG, e atualmente joga pelo Benfica, de Portugal.

Segundo o Infobae, a família do jogador recebeu ameaças de morte na cidade natal dele, Rosário. Um carro deixou um cartaz em frente à casa de Di María.

No material dizia para o jogador não voltar a Rosário, e que o governador provincial, Maximiliano Pullaro, não poderá proteger a família do atacante.

O chefe de segurança do condomínio onde mora a família Di María, que não teve o nome divulgado, afirmou que ouviu quatro explosões antes de jogarem o cartaz e um carro disparar em alta velocidade.

A polícia argentina está investigando o caso.

