Dorival Jr. está na Inglaterra para acompanhar jogadores brasileiros

Dorival Jr. deixou o São Paulo para assumir a Seleção Brasileira, e foi anunciado no dia 10 de janeiro. O novo técnico ainda não estreou com a seleção canarinho, mas a primeira convocação dele está prevista para o dia 1º de março. Enquanto isso, o treinador está na Inglaterra para estudar jogadores.

O técnico fará uma excursão pela Europa para acompanhar jogos, treinamentos e jogadores brasileiros. A primeira parada de Dorival é a Premier League, onde tem atletas como Gabriel Martinelli, do Arsenal; Bruno Guimarães, do Newcastle; e Richarlison do Tottenham.

O primeiro treino que Dorival acompanhou foi justamente o do Tottenham, e esteve presente na derrota do clube para o Wolverhampton hoje (17), por 2 a 1, pelo campeonato inglês.

Em seguida, o técnico visitará o Manchester United, o Manchester City, Fulham e Arsenal. Fechando sua passagem pela Inglaterra assistindo a partida entre os Gunners contra o Newscastle hoje, e Chelsea x Liverpool pela final da Copa da Liga Inglesa, no dia 25 deste mês.

