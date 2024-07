Dupla brasileira estreia com vitória no vôlei de praia

A dupla brasileira de vôlei de praia, George e André, estreou com vitória no vôlei de praia das Olimpíadas de Paris. Neste sábado (27), eles superaram os marroquinos Abicha e Elgraoui por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/10.

Superiores em quase todos os quesitos, os brasileiros garantiram o triunfo em menos de uma hora. Os marroquinos saíram na frente no primeiro set, mas George e André logo assumiram a liderança e abriram vantagem de dois pontos.

Enquanto os brasileiros marcaram 42 pontos no jogo, os marroquinos fizeram apenas 28. A superioridade de George e André também pode ser vista em outras estatísticas: aces (2 a 0), bloqueios (5 a 0) e erros (seis, contra 15 dos adversários). Abicha e Elgraoui só levaram vantagem em pontos de ataque: 22 a 20.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também