El Clásico: Barcelona visita o Real Madrid neste sábado; saiba onde assistir

Neste sábado (26), pela 11º rodada da La Liga, o Real Madrid recebe o Barcelona para mais uma edição do 'El Clásico'. A partida acontece às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), e será transmitida pelo Disney+ Premium.

O Barcelona é líder isolado do campeonato, com 27 pontos, e vem de uma vitória na Champions League contra o Bayern de Munique por 4 a 1.

Já os Real Madrid é vice-líder com 24 pontos. E também vem de vitória no torneio continental contra o Borussia Dortmund, por 5 a 2.

A partida acontece em Madri, no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu. Caso vença ou empate, o time merengue vai igualar a maior série invicta da história da La Liga: 43 jogos, só alcançada pelo Barcelona, entre 2017 e 2018.

