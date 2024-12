Ele voltou? Neymar marca primeiro gol após lesões em amistoso pelo Al-Hilal

Após anunciar a gravidez de sua segunda filha com Bruna Biancardi e ser premiado no Globe Soccer Awards, Neymar segue se recuperando de uma lesão muscular. Mesmo assim, o craque brasileiro participou dos dois gols na vitória do Al-Hilal por 2 a 0 sobre o Al Fayha, em um amistoso realizado nesta segunda-feira (30).

O atacante fez o primeiro gol da equipe e logo em seguida criou a jogada para o gol do também brasileiro Malcom.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Al-Hilal, podemos ver que o brasileiro recebeu um passe de Malcom na entrada da área e bateu de primeira, no canto do goleiro para abrir o marcador.

Em outro lance, Neymar ganhou do zagueiro na saída de bola, e ao receber o passe, tocou para Malcom bater de fora da área e finalizar o placar em 2 a 0.

Neymar também foi atingido na cabeça, na qual ficou sentido dores, preocupando os fãs. Mas foi só um susto.

