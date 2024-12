Neymar e Bruna Biancardi anunciam segunda gravidez; fãs já desconfiavam

Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi aproveitaram o Natal para anunciar que estão à espera de sua segunda filha.

Nesta quarta-feira (25), o casal compartilhou o momento do chá revelação nas redes sociais ao lado do filho mais velho do jogador, Davi Lucca, de 13 anos, emocionando os seguidores com a novidade.

Apesar de sua vida ser amplamente exposta nas redes sociais e na mídia, Bruna conseguiu esconder a gravidez por meses, intrigando os internautas sobre como ela manteve o segredo. A estratégia da influenciadora envolveu uma série de medidas para disfarçar a gestação.

Entre as táticas, Bruna publicou fotos antigas exibindo a barriga chapada, o que levou muitos fãs a acreditarem que as imagens eram recentes. Na legenda, ela escreveu: “Fotos não postadas que achei por aqui”, desviando a atenção para detalhes do momento.

Paralelamente, a influenciadora diminuiu a sua presença nas redes sociais, o que gerou especulações. “Ela está grávida, com certeza. Vivia postando e, do nada, parou”, comentou um seguidor.

As escolhas de roupas também ajudaram Bruna a disfarçar sua gravidez. Em aparições públicas, como no chá revelação do bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves, a influenciadora usou vestidos largos e com babados, evitando marcar a barriga.

No aniversário de Gabriel Medina, no último sábado (21), ela posou para fotos com uma saída de praia cobrindo a região da barriga.

Além disso, Bruna continuou publicando conteúdos publicitários gravados previamente, reforçando sua presença online sem levantar suspeitas.

Mesmo com essas medidas, alguns fãs notaram pistas e relembraram que, durante a gravidez da primeira filha, Mavie, de 1 ano, ela seguiu um padrão semelhante.

Na publicação que anunciou a nova gravidez, o casal escreveu: “Estamos vivendo uma fase tão gostosa e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele, mais uma vez, ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda, filha. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando para completar ainda mais a nossa família.”

Além de Mavie e Davi Lucca, Neymar também é pai de Helena, com menos de um ano, filha da influenciadora Amanda Kimberlly.

