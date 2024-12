Eleito 'Rei da América', Luiz Henrique não seguirá no Botafogo em 2025

O atacante Luiz Henrique vai deixar o Botafogo e seguir para o futebol europeu. Após Thiago Almada, o camisa 7 do Glorioso foi confirmado, nesta terça-feira (31), como reforço do Lyon, da França, a partir de janeiro de 2025.

Ele foi eleito o 'Rei da América' e o craque da Série A do Campeonato Brasileiro, destacando-se como um dos principais jogadores da equipe carioca.

Inicialmente, Luiz Henrique parecia inclinado a permanecer no Botafogo para disputar o Super Mundial de Clubes, previsto para junho de 2025 nos Estados Unidos. Contudo, o atacante decidiu seguir para o Lyon, clube que, assim como o Botafogo, pertence à Eagle Football, grupo de investimentos de John Textor.

Com 12 gols em 55 jogos pelo Glorioso, Luiz Henrique deixa o Botafogo em um momento de transição. Sua saída é mais uma baixa no elenco que conquistou a Copa Libertadores e a Série A do Campeonato Brasileiro.

Outros jogadores que também deixarão o clube são Rafael, Gatito, Marçal, Eduardo, Tchê Tchê, Adryelson, Oscar Romero e Pablo. Além disso, o técnico Artur Jorge está prestes a ser anunciado como novo treinador do Al Rayyan, do Qatar.

Por outro lado, o Botafogo anunciou a contratação definitiva do atacante Jeffinho, que chega ao clube após um período de empréstimo, vindo do Lyon.

