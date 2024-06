Entre as melhores da Liga das Nações, Brasil vence a Itália no tie-break

Sarah Chaves, com informações do GE

Ocupando a segunda posição na Liga das Nações feminina, com 19 pontos, atrás apenas da Polônia, a equipe brasileira de Vôlei, venceu três dos cinco sets disputados contra a Itália na madrugada deste sábado (1°) e conquista sua sétima vitória na competição.

O primeiro set foi bem disputado, a seleção acabou vencendo por 26 a 24. Ana Cristina apareceu como o destaque brasileiro no ataque, com sete pontos.

O segundo set foi dominado pela Itália e o time de José Roberto Guimarães acabou perdendo por 27 a 25.

O terceiro set ficou marcado por diversos erros da equipe brasileira e a Itália levou o terceiro set por 25 a 18.

No quarto set, Ana Cristina anotou nove pontos e foi fundamental para a vitória do Brasil por 25 a 19 e deixando tudo igual.

O bloqueio brasileiro também passou a funcionar melhor no tie-break. Com Ana Cristina brilhando novamente, a seleção venceu por 15 a 10.

O próximo jogo do Brasil será contra a Tailândia neste domingo (2), às 5h, em Macau, na China. Todas as partidas do Brasil na Liga das Nações serão transmitidas ao vivo pelo sportv2.

