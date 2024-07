Estão abertas as inscrições para os Jogos Abertos de Campo Grande

A partir desta terça-feira (15), estão abertas as inscrições para a 45ª Edição dos Jogos Abertos por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Os interessados têm até 6 de agosto para realizar a inscrição no Ginásio do Guanandizão mediante a doação de 1kg de alimento não perecível por atleta.

Serão 15 modalidades esportivas no campeonato que envolve a interação de estudantes, militares, fundações, empresas, associações e clubes. Entre as categorias esportivas estão: atletismo, badminton simples, badminton dupla, basquete 3x3, basquetebol, ciclismo, futsal, handebol, judô, natação, tênis de mesa, tênis de mesa dupla, vôlei de praia, voleibol e xadrez. Cada modalidade tem idade considerada para participação, como por exemplo, basquete a partir dos 16 anos.

Os formulários de inscrição estão disponíveis no portal da Fundação pelo link: https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/45-jogos-abertos-de-campo-grande-2024/ e devem ser preenchidos em três vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe.

O congresso técnico acontece no dia 15 de agosto, às 18h30, no auditório da Casa da Esplanada Ferroviária, localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Avenida Calógeras.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3314-3526.

