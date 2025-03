O ex-atleta de basquete Oliver Miller, de 54 anos, morreu durante a quarta-feira (12), após ser vítima de câncer. Ele atuou na NBA e ficou conhecido como o jogador mais pesado da história da liga nos anos 1990.

O registro oficial aponta que ele pesava 170 quilos, tendo 2,06m de altura.

Miller, conhecido como "Big O", defendeu Phoenix Suns, Detroit Pistons, Toronto Raptors, Dallas Mavericks, Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves. Ele atuou na NBA entre 1992 e 1999 e voltou à liga em 2003.

No draft de 1992, ele foi escolhido pelo Phoenix Suns e na mesma temporada, ajudou o time a ser vice-campeão, onde perdeu o duelo para o Chicago de Bulls, de Michael Jordan.

Ao fim de sua carreira na NBA, Miller anotou médias de 7,4 pontos, 5,9 rebotes, 2,2 assistências e 1,5 tocos por jogo.

