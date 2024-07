Expulsa das Olimpíadas por indisciplina, Ana Carolina Vieira denuncia assédio

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) está apurando se Ana Carolina Vieira denunciou algum caso de assédio que teria ocorrido na natação brasileira antes dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

A nadadora foi expulsa da equipe após sair da Vila Olímpica sem autorização, e publicou nas redes sociais que não pôde procurar o COB porque teria sido ignorada em caso de assédio em outro momento.

De acordo com o comitê, a fala de Ana Carolina foi repassada para o Compliance da instituição para que tenha uma averiguação se, em algum momento, houve denúncia de assédio. Quando a apuração for concluída, o COB se manifestará.

No último domingo (28), após a divulgação da expulsão da atleta e da advertência que o namorado dela, o nadador Gabriel Santos, recebeu por terem saído da Vila Olímpica sem autorização, Ana Carolina se pronunciou pelas redes sociais afirmando que está desamparada e citando casos passados de assédio.

- Não consegui falar com ninguém. Me mandaram falar com os canais do COB, mas como vou entrar em contato com os canais do COB se já fiz uma denúncia e nada foi resolvido, de assédio dentro da seleção.

Nas redes sociais ela não especificou como ocorreu o assédio, e nem quando. Mas disse que irá revelar todos os detalhes com a ajuda de um advogado.

