Festival Paralímpico será realizado neste sábado em Campo Grande

No próximo sábado (07), em Campo Grande, será realizado o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2024, das 8h às 12h.

O evento faz parte de uma mobilização nacional em alusão ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro, e tem como objetivo promover a inclusão por meio do esporte paralímpico.

No Parque das Nações Indígenas, pela entrada na pela Rua Ivan Fernandes Pereira, as atividades serão voltadas para crianças e jovens de 7 a 20 anos, com e sem deficiência, e incluem a prática de três modalidades paralímpicas: voleibol sentado, atletismo e esgrima em cadeira de rodas.

A organização prevê um sistema de rodízio, com cada modalidade sendo praticada por 30 minutos. Esta será a 2º edição do Festival Paralímpico. A primeira, em setembro, alcançou recorde de público, reunindo 25.661 inscritos em 120 núcleos espalhados pelo Brasil.

Para esta edição, as atividades serão realizadas em 121 cidades, abrangendo todos os Estados e o Distrito Federal.

As inscrições para o festival são gratuitas e podem ser realizadas online neste link.

