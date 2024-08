FFMS define novas regras para o campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025

Na última quinta-feira (22), foi realizada uma reunião na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), onde os dirigentes de clubes e da FFMS decidiram novas regras para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025.

A nova fórmula do Campeonato Estadual vai permitir que todos os times se enfrentem na primeira fase, em turno único, com nove rodadas. Os dois primeiros avançam direto para semifinal e os dois últimos são rebaixados.

Nas quartas de final, o terceiro enfrenta o sexto colocado e o quarto joga contra o quinto, em jogos de ida e volta. E terá semifinal em jogos de ida e volta, assim como a final.

A primeira rodada do campeonato será realizada no dia 19 de janeiro de 2025. Além disso, a previsão é que a partida de volta da decisão seja disputada no dia 13 de abril, com o total de 55 jogos na competição.

Além de discutir um novo formato para a competição, a reunião técnico-administrativa teve orientação aos dirigentes sobre os novos modelos de laudos obrigatórios para os estádios que devem ser utilizados, além de outras diretrizes burocráticas, como a inscrição de atletas.

