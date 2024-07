Fifa tira seis pontos do Canadá no futebol das Olimpíadas após polêmica com drones

O Comitê Disciplinar da Fifa tirou seis pontos do Canadá do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos Paris 2024. A entidade também suspendeu a técnica Bev Priestman por um ano.

As decisões são resultado da investigação que apura o uso de drones pela Seleção Canadense para espionar o treino da Nova Zelândia, antes da estreia de ambas nas Olimpíadas, na última na quinta-feira (25).

Com isso, o Canadá agora tem -3 pontos no Grupo A das Olimpíadas. Neste domingo (28), a equipe volta a campo para encarar a anfitriã França. A Federação Canadense também foi multada em 200 mil francos suíços, o equivalente a R$ 1,2 milhão. Vale ressaltar que cabe recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Bev Priestman havia se retirado da estreia do Canadá nos Jogos, devido à crise causada pela suspeita de espionagem. Horas depois do jogo, a federação comunicou que Priestman ficaria fora de toda a competição. Com a decisão da Fifa, ela não poderá ter qualquer atividade no futebol por um ano. O auxiliar técnico, Andy Spence, comanda o time no momento.

O analista Joseph Lombardi, que operou o drone, e a assistente Jasmine Mander, também foram suspensos por um ano pela Fifa. Eles foram mandados de volta para o Canadá um dia depois de o caso vir a público.

“A Federação Canadense foi considerada responsável por não respeitar os regulamentos aplicáveis da FIFA em conexão com a sua falha em garantir o cumprimento dos seus dirigentes participantes do Torneio Olímpico de Futebol com a proibição de voar drones sobre quaisquer locais de treinamento. Cada um dos técnicos foi considerado responsável por comportamento ofensivo e violação dos princípios de fair play em conexão com o uso de drones pela equipe representativa feminina do Canadá no âmbito do Torneio Olímpico de Futebol”, disse a Fifa em sua decisão.

