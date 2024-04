Final antecipada! Real e City abrem a semana de Champions

A Champions League está de volta, agora na fase das quartas de final. Amanhã (09), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), Real Madrid e Manchester City se encontram no Santiago Bernabéu para reviver os confrontos das temporadas 21/22, quando os espanhóis venceram os ingleses; e 22/23, na qual os atuais campeões mandaram Vini Jr. e companhia para casa.

O City chega a fase da Champions com desfalques, como Kyle Walker e Aké. Mas o brasileiro Ederson e o português Bernardo Silva, voltam ao time.

Do outro lado da chave, o Arsenal recebe o Bayern de Munique. Onde os alemães seguem com o favoritismo, mesmo não fazendo uma temporada perfeita, ficando com a 2º colocação na Bundesliga. Diferentemente dos Gunners, que estão na 1º colocação da Premier League.

Vale lembrar que os alemães irão para a partida sem Sané, Coman, Pavlovic e Mazraoui.

Já na quarta-feira (10), o Parc des Princes receberá o reencontro de PSG e Barcelona. Enquanto o Atlético de Madrid enfrenta o Borussia Dortmund. Ambos os jogos acontecem às 15h.

Confira o calendário:

Terça-feira

Arsenal x Bayern de Munique (15h)

Real Madrid x Manchester City (15h)

Quarta-feira

PSG X Barcelona (15h)

Atlético de Madrid x Borussia Dortmund (15h)

