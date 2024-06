Fisiculturista Cíntia Goldani morre de pneumonia bacteriana aos 37 anos

Morreu na última quarta-feira (26), a fisiculturista gaúcha Cíntia Galdani, no Rio de Janeiro, aos 37 anos de idade.

Segundo o laudo médico publicado pelo marido, Gustavo Cesar, a atleta teve pneumonia bacteriana (doença infecciosa que afeta os pulmões), choque séptico (infecção generalizada que causa falência de órgãos e pressão arterial), e uma sepse pulmonar (resposta inadequada do organismo à uma infecção). Ela estava internada, mas não resistiu.

Cíntia competia na categoria Figure, que valoriza mais a definição muscular com ênfase nos membros superiores e abdome. O próximo torneio do qual ela participaria seria o NPC Musclecontest Brazil, um dos principais campeonatos de fisiculturismo no país, que acontecerá nos dias 20 e 21 de julho.

Além de competir, Cíntia também era treinadora de poses para fisiculturistas e prestava consultoria para o público geral, com planos de emagrecimento, hipertrofia, dietas e treinos personalizados para os clientes.

A atleta era torcedora do Grêmio. Ela também era apaixoanda por poemas, tanto que escrevia e compartilhava os seus textos nas redes sociais.

