Foto histórica de Gabriel Medina ganha 'Oscar' da fotografia esportiva

O fotógrafo francês Jerome Brouillet foi premiado com o principal prêmio da World Sports Photography Awards pela foto histórica de Gabriel Medina, registrada durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A foto, capturada no dia 29 de julho mostra o exato momento em que Medina comemorava uma onda que lhe garantiu uma nota de 9,90, durante sua vitória sobre o japonês Kanoa Igarashi, no Taiti, que garantiu sua vaga nas quartas de final.

Além do prêmio principal, a foto também foi vencedora na categoria “esportes aquáticos”, sendo considerada uma das imagens mais marcantes dos Jogos Olímpicos.

A captura de Brouillet ficou famosa nas redes sociais e gerou reações de internautas. O fotógrafo, que estava em um barco no canal, relembrou os bastidores da foto. “Todo fotógrafo espera por isso. Você sabe que Gabriel Medina, especialmente em Teahupo’o, vai sair da onda e fazer algo. O único momento complicado é onde ele vai sair. Eu não estava vendo, mas sabia que algo aconteceria”, contou.

Medina terminou a competição olímpica com a medalha de bronze, e essa imagem se tornou um ícone dos Jogos.

