França x Áustria: Mbappé busca primeiro gol na Eurocopa

Nesta segunda-feira (17) a Eurocopa já contabilizou dois jogos. A vitória por 3 a 0 da Romênia em cima da Ucrânia, e o confronto entre Bélgica e Eslováquia. E às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), a França estreia na competição contra a Áustria.

Kylian Mbappé e companhia enfrentam a Áustria em Düsseldorf, cidade na Alemanha, pela primeira rodada do Grupo D. O ge estará acompanhando em tempo real a partida, que será transmitida ao vivo pela Cazé TV.

No outro jogo da chave, a Holanda venceu a Polônia de virada por 2 a 1. A França joga para tentar apagar a má impressão deixada em sua última Euro, quando foi eliminada nas oitavas de final pela Suíça.

Enquanto isso, Mbappé, o grande nome da atual equipe, ainda tenta marcar o seu primeiro gol na competição. Ele disputou apenas a última edição, em 2021, e saiu zerado naquela disputa.

Pelo lado austríaco, o ex-técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, comanda a equipe há quase dois anos e lidera uma seleção confiante, apesar do desfalque de seu principal jogador, David Alaba, do Real Madrid. O zagueiro e lateral se recuperou da lesão no joelho, mas ficou fora da Eurocopa por falta de ritmo de jogo. A equipe da Áustria soma seis vitórias nos últimos sete jogos.

