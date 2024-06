France Football marca entrega da Bola de Ouro para outubro

A cerimônia da Bola de Ouro de 2024 já tem data marcada. Segundo a revista francesa France Football, o evento será realizado no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Os finalistas da premiação serão revelados no dia 4 de setembro. A partir deste ano, o tradicional prêmio será organizado pela revista em parceria com a Uefa.

Ao todo, serão distribuídos dez prêmios. Os mais importantes são a Bola de Ouro para o melhor jogador no masculino e no feminino. Em 2023, as honrarias ficaram com Lionel Messi, que atua no Inter de Miami, dos Estados Unidos, que faturou pela oitava vez a premiação; e com Aitana Bonmatí, jogadora do Barcelona, da Espanha.

Neste ano, o brasileiro Vinicius Jr. é considerado pela imprensa internacional um dos favoritos a levar a Bola de Ouro pela atuação que teve na temporada 23/24. O atacante se destacou no Real Madrid, que venceu a Champions League no último sábado (01).

Além disso, “Vini Malvadeza” foi eleito o melhor jogador da competição e também foi ganhador da La Liga e da Supercopa da Espanha. Ele anotou 24 gols e nove assistências com a camisa do clube espanhol na temporada.

Nesse ano, a lista de prêmios tem novidades. São as categorias de melhor técnico no futebol masculino e melhor técnica(o) no futebol feminino.

Veja a lista de prêmios:

Bola de Ouro (masculino), para o melhor jogador da temporada

Bola de Ouro (feminino), para a melhor jogadora da temporada

Clube do Ano (masculino), para o melhor time da temporada

Clube do Ano (feminino), para a melhor equipe da temporada

Troféu Kopa, para o melhor jovem da temporada

Troféu Yashin, para o melhor goleiro da temporada

Troféu Gerd Müller, para o artilheiro da temporada

Prêmio Sócrates, para iniciativas em projetos sociais

Técnico do Ano (masculino), para o melhor treinador da temporada

Técnico do Ano (feminino), para o(a) melhor treinador(a) da temporada

