Gabriel Bortoleto é campeão da Fórmula 2

Aos 20 anos, o brasileiro Gabriel Bortoleto se tornou campeão da Fórmula 2 neste domingo (08). O piloto terminou em segundo lugar e subiu ao pódio na corrida em Abu Dhabi para garantir o título.

A corrida foi tranquila, pois seu adversário direto, o francês Isack Hadjar, ficou travado na largada e teve que receber ajuda para retornar aos boxes. Com isso, caiu para o último lugar e não teve chance de se recuperar.

A vitória da prova ficou com o paraguaio Joshua Durksen, que ganhou pela primeira vez na temporada.

O brasileiro começou a corrida com 196,5 pontos, contra 192 do vice-líder, Isack Hadjar, e largou na segunda posição, logo à frente do francês. No entanto, Gabriel assumiu a ponta na largada. Gabriel fechou o campeonato com 214,5 pontos.

Bortoleto iniciou sua trajetória no kart aos sete anos e estreou em carros de fórmula em 2020. Passou pela F4 italiana e pela Fórmula Regional Europeia (FRECA) antes de chegar à Fórmula 3, em 2023.

Na primeira temporada na F3 foi o campeão pela Trident após vencer duas provas. Com o bom desempenho, garantiu vaga na Fórmula 2 em 2024. Agora, sagrou-se campeão com dois triunfos na categoria.

O piloto já tem contrato garantido com a Sauber para 2025 e vai representar o Brasil na F1. O primeiro contato do agora campeão da Fórmula 2 com o carro da equipe suíça será nos testes de pós-temporada em Abu Dhabi.

