Histórico! Colo-Colo se classifica para oitavas da Libertadores com apenas seis pontos

O Colo-Colo conseguiu um feito histórico na Libertadores nesta quarta-feira (29).

Desde 2000, quando a CONMEBOL Libertadores passou a adotar dois classificados por grupo, com vitória valendo três pontos, nenhuma equipe havia passado para as oitavas de final apenas com seis pontos.

Mas os chilenos conseguiram tal façanha. O Colo-Colo é a primeira equipe a se classificar para o mata-mata com apenas seis pontos em seis rodadas. E isso graças a um critério do regulamento, chamado pela ESPN de “bizarro”.

Com uma vitória, três empates e duas derrotas, os chilenos tiveram números exatamente iguais ao Cerro Porteño, com quatro gols marcados, cinco sofridos e saldo de um gol negativo.

Com isso, o primeiro critério de desempate que as equipes não estavam igualadas foi o número de gols marcados fora de casa. Com o gol do empate em 1 a 1 contra o próprio Cerro Porteño ontem, o Colo-Colo chegou a três gols marcados como visitante contra apenas dois dos paraguaios.

Assim, os chilenos se transformaram na primeira equipe a se classificar para a fase de mata-mata com apenas seis pontos. Desde 2000, o pior desempenho de um classificado havia sido de sete pontos.

