Hospital São Julião recebe Jogos Paradesportidos da Reme

O 13º Jopares (Jogos Paradesportidos da Reme) começou nesta terça-feira (3), na arena esportiva do Hospital São Julião, em Campo Grande, e terá a participação de 1.100 alunos durante quatro dias de jogos e 45 professores.

O campeonato reúne alunos da Rede Municipal de Ensino que vão representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional de tênis de mesa em São Paulo, em novembro.

É o caso do vice-campeão brasileiro, Caíque Calderoni Brito, de 16 anos. Ele estuda no 9º ano na Escola Municipal Governador Harry Amorim Costa. “Eu fiquei muito feliz por ter ficado em segundo lugar no campeonato nacional do ano passado, depois de ter sido medalha de bronze em 2021”.

Além de Caíque, quem também representará Campo Grande na capital paulista é Verônica de Souza Rodrigues, de 12 anos, aluna do 7º ano da mesma escola de Caíque. “Eu jogo tênis de mesa desde os 8 anos, quando vi minha prima jogar e me interessei. Estou muito ansiosa para chegar novembro, nunca viajei sozinha e nem de avião”.

O treinador deles, professor Diego Vidal e técnico da equipe de tênis de mesa paralímpico, afirma que oito alunos da Reme irão representar o Estado no campeonato nacional. “Os alunos que fazem parte da equipe têm deficiência intelectual, físico andante e cadeirante. É um orgulho trabalhar com eles, pois, mesmo com todas as dificuldades, mostramos que eles podem conhecer outras possibilidades e não se limitar”.

Chefe da Deac (Divisão de Arte e Cultura) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Wilson Lands, afirmou que o Jopares é o maior projeto de inclusão social no paradesporto. “É o olhar voltado aos alunos com deficiência que oportuniza as mesmas vivências do que outros festivais, como o Jeres e o Jires. Aqui temos alunos campeões nacionais”.

Aluno da Escola Municipal Virgílio Alves de Campo, Fabrício Emanuel de Amorim tem 14 anos e está no 8º ano. “Comecei a jogar tênis de mesa no ano passado e gosto de fazer os saques e e os movimentos mais complexos”.

Segundo a coordenadora da unidade escolar, Célia de Figueiredo, 8 alunos vão disputar o 13º Jopares. “A gente vê que eles se dedicam, treinam bastante e os jogos são a concretização do que eles tanto se empenham”.

Da Escola Municipal Padre Heitor Castoldi, Pedro Arruda Rodrigues, de 12 anos, disputa o Jopares pela primeira vez. “Jogo tênis de mesa desde os cinco anos e gosto bastante, quero levar uma medalha para casa”.

Patrícia Amorim é mãe de Matheus Antônio, que estuda no 8º ano na Escola Municipal Professora Arlene Marques Almeida. “Eu acho esse tipo de evento de grande valia, porque incentiva os alunos a darem o seu melhor. Meu filho joga há quatro anos e é bonito ver a evolução dele”.

São 6 modalidades paradesportivas no Jopares: atletismo, bocha, tênis de mesa, polybat, mini futsal e queimada, todas voltadas à pessoa com deficiência.

A competição conta com a participação de alunos com deficiência intelectual, física, auditiva, visual, Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e paralisia cerebral.

