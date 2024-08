II Torneio de Beisebol acontece nesse fim de semana na Capital

Nesse sábado e domingo, dias 24 e 25 de agosto, a Associação Campo-grandense de Beisebol (ACB) sedia o II Torneio Interestadual de Beisebol Adulto "Taku Takahashi".

O torneio conta com a participação de equipes de Campo Grande, Dourados, Laranja Lima (SP), Pereira Barreto (SP) e Presidente Prudente (SP).

Hoje (24), as partidas tiveram início às 8h30 e se estenderão até as 16h30. Amanhã (25), os jogos acontecerão das 8h às 15h, finalizando com a grande final.

Toshio Sakai, ex-presidente da ACB, destacou a importância do torneio para o fortalecimento do esporte na região: "Este torneio é uma grande oportunidade para os atletas competirem e mostrarem suas habilidades. Um caminho também para o público conhecer mais sobre o beisebol. Queremos que cada vez mais pessoas se envolvam com o esporte, seja como jogadores ou como espectadores”, disse.

A ACB aproveita o torneio para convidar os interessados em aprender beisebol ou softbol a participarem dos treinos que são realizados regularmente na sede da associação, na Avenida Sen. Filinto Müler, nº 2520, Vila Ipiranga.

"A prática é aberta ao público, gratuita, e nós fornecemos todo o material necessário. Se você tem interesse em começar a treinar, essa é a sua chance", reforça Sakai.

Mais informações pelo telefone (67) 98134-5678.

