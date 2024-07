Inscrições para o Estadual Feminino de Futebol vão até sexta; veja como participar

As inscrições para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino de 2024 seguem abertas até sexta-feira (02).

Nove equipes já confirmaram participação na disputa, sendo o Operário, Aquidauanense, Cefac/Esquerdinha, Comercial, Costa Rica, Corumbaense, Portuguesa, Seinter (Dois Irmãos do Buriti) e São Gabriel.

Para confirmar a participação no campeonato, os representantes dos clubes precisam entrar em contato com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) pelo telefone (67) 3324-3861, ou presencialmente na sede da entidade, na Rua 14 de Julho, nº 1033.

O inicio do Estadual está previsto para o mês de outubro, com nove finais de semana disponíveis para a disputa.

Na última edição, o campeão foi o Operário, que representou o Estado no Brasileirão Série C e na Copa do Brasil.

