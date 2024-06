Itália é bicampeã da Liga das Nações Feminina

Neste domingo (23), a seleção líder do ranking mundial do vôlei feminino, a Itália, entrou como favorita na final da Liga das Nações (VNL) e fizeram valer o favoritismo.

As italianas venceram por 3 sets a 1 a Seleção Japonesa - que eliminou o Brasil na semi final -. Este é o segundo título das italianas. Já o Japão ficou com uma inédita medalha de prata.

Degradi, surpresa entre as titulares da Itália, foi o grande destaque do primeiro set, em que as italianas venceram com tranquilidade. Ao contrário do duelo com o Brasil, na semifinal, o Japão não encontrou respostas para o ataque adversário e sofreu mais em ralis.

Seleção da VNL feminina não tem brasileiras

Apesar da campanha invicta na fase classificatória, nenhuma jogadora brasileira entrou para a seleção da VNL. Nem mesmo Gabi, terceira maior pontuadora do torneio, ou Carol, líder do ranking de bloqueios.

Confira o time ideal da VNL:

Levantadora: Alessia Orro (Itália)

Oposta: Paola Egonu (Itália)

Ponteiras: Sarina Koga (Japão) e Myriam Sylla (Itália)

Centrais: Agnieszka Korneluk (Polônia) e Sarah Fahr (Itália)

Líbero: Manami Kojima

MVP: Paola Egonu (Itália)

