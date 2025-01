James Rodríguez rescinde com Rayo Vallecano após quatro meses

Saiba Mais Esportes São Paulo e James Rodríguez chegam a acordo por rescisão

O meio-campista colombiano James Rodríguez, que passou pelo São Paulo, está de saída do Rayo Vallecano após uma passagem de pouco mais de quatro meses pelo clube espanhol.

O jogador de 33 anos, que assinou com o time de Vallecas em agosto de 2024, disputou apenas sete partidas, das quais foi titular em apenas dois. Com 205 minutos em campo, o ex-São Paulo registrou uma assistência, mas não marcou gols.

A rescisão do contrato foi confirmada por meio do jornalista César Luis Merlo, que revelou que James e o clube concordaram em terminar a relação contratual de forma amigável, permitindo que o jogador fique livre no mercado e possa assinar com outra equipe sem custos de transferência.

James chegou ao Rayo Vallecano com grande expectativa após um vice-campeonato da Colômbia na Copa América, onde foi eleito o melhor jogador da competição.

Sua chegada ao futebol espanhol foi vista como uma oportunidade de retomar a regularidade após uma passagem pouco marcante pelo São Paulo, onde atuou por apenas uma temporada, com 22 jogos disputados e 11 como titular.

No Rayo Vallecano, no entanto, o panorama não foi diferente. James não conseguiu se firmar como titular e foi utilizado em apenas sete dos 18 jogos da temporada. Sua situação gerou especulações e, em dezembro, o jornal Marca definiu o caso de James como uma "bomba prestes a explodir".

Com sua saída do Rayo Vallecano, James entra novamente no mercado de transferências.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes São Paulo e James Rodríguez chegam a acordo por rescisão

Deixe seu Comentário

Leia Também