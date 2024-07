São Paulo e James Rodríguez chegam a acordo por rescisão

São Paulo e James Rodríguez estão a duas assinaturas de sacramentarem a rescisão do jogador colombiano. Depois de uma semana de negociações, as partes chegaram a um acordo. A expectativa é de que o fim do contrato seja anunciado ainda nesta semana.

O clube pressionava o atleta a flexibilizar as condições da rescisão, já que não foi procurado por nenhum clube interessado pelo meia.

A principal discussão era sobre a forma de pagamento dos valores combinados na contratação, algo que gira em torno de R$ 10 milhões. Vale ressaltar que o clube pediu um desconto para liberar o jogador.

James disputou a Copa América, entre junho e julho, em que foi eleito o melhor jogador. Ele deveria ter retornado ao São Paulo no dia 22 deste mês, mas pediu para não se reapresentar enquanto negociava o fim de seu vínculo com o clube.

Pelo São Paulo, disputou apenas 22 jogos desde que foi contratado, em julho de 2023. Foram dois gols marcados.

