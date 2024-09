JD1TV: "2028 vai ser ainda melhor", diz Yeltsin Jacques após ganhar ouro e bater recorde em Paris

De Mato Grosso do Sul, o atleta Yeltsin Jacques brilhou nas Paralimpíadas de Paris, chegando a quebrar o recorde mundial na prova de 1.500m. Hoje (6), ele bateu um papo com a imprensa no Edifício da Casa da Indústria, em Campo Grande.

Para a imprensa, o representante da FIEMS, Robson Del Casale, falou um pouco da trajetória do atleta lembrando que ele começou a correr em 2009, na prova da 'Volta das Nações'. "O ouro demorou alguns dias, mas veio e para nós é importante porque o Yeltsin é o padrinho da corrida do Pantanal e coincidentemente a corrida é daqui duas semanas e teremos a maior prova do Estado, com 25 mil inscritos", disse Robson.

Lembrando da Corrida do Pantanal, Yeltsin falou com orgulho de fazer parte da história da sua carreira. Além disso, ele falou sobre as oportunidades e das portas que o esporte abriu em sua vida.

“O esporte sempre trouxe oportunidades para a minha vida, para a vida do Guilherme e tantos outros atletas. Isso transforma a vida, oportuniza a conhecer novos países, culturas. Temos que mostrar isso para a juventude e usar o esporte como essa ferramenta transformadora de vidas”, disse o atleta paralímpico.

Para o JD1, os corredores Yeltsin e seu guia, Guilherme Santos, comentaram sobre a medalha de ouro e disseram estar prontos para 2028, ano das Paraolimpíadas de Los Angeles. “Durante os treinos, quando a gente chegou lá, eu já sabia que ia dar, que a medalha de ouro vem”, disse o atleta. Em continuação, Guilherme destacou os planos para o futuro. “Se eu faço um bom trabalho hoje, se eu guio bem, é por causa desse cara (Yeltsin). Tenho certeza que mantendo isso, vamos chegar em Los Angeles preparados”, finalizou.

Confira um trecho da entrevista:

Bateu o próprio recorde – O campo-grandense quebrou o próprio recorde mundial da prova e puxou uma nova dobradinha com Júlio Cesar Agripino dos Santos que havia ganhado ouro nos 5.000 T11, deixando Yeltsin com bronze, na última semana.



Assim como nos Jogos de Tóquio, Yeltsin dominou a prova e bateu o recorde mundial. No Japão, ele completou os 1.500m em 3m57s60. Em Paris, correu para 3m55s82 com o guia Guilherme Santos.

Nos Jogos de Tóquio, Yeltsin Jacques foi campeão tanto nos 1.500m como nos 5.000m T11. Com as duas medalhas de Paris, chegou a quatro pódios em Paralimpíadas. Tem também cinco medalhas em Mundiais, incluindo dois ouros.

