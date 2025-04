João Fonseca estreia contra qualifier no Madrid Open 2025

O brasileiro João Fonseca já conhece o seu caminho no Madrid Open 2025, torneio que marca sua volta às quadras após a campanha no Masters 1000 de Miami.

Nesta segunda-feira (21), a organização do torneio divulgou a chave principal, e o jovem tenista de 17 anos fará sua estreia contra um jogador vindo do qualifying, ainda a ser definido.

Atualmente número 65 do ranking da ATP, Fonseca tem pela frente uma chave desafiadora. Caso avance na estreia, enfrentará o americano Tommy Paul, número 12 do mundo e cabeça de chave 11 do torneio, que entra diretamente na segunda rodada com um bye.

Se seguir progredindo, João poderá encarar o russo Karen Kachanov ou o americano Reilly Opelka, adversários fortes no piso de saibro. Nas quartas de final, um possível e aguardado confronto seria contra o número 1 do mundo, Novak Djokovic.

Este será o primeiro torneio no saibro para Fonseca em 2025. Após a eliminação na terceira rodada do Masters 1000 de Miami para o australiano Alex de Minaur, o tenista passou as últimas semanas em período intenso de treinos no Rio de Janeiro, focando na adaptação ao novo piso.

O Madrid Open 2025 tem início oficial nesta quarta-feira (23) e a final está marcada para o dia 3 de maio.

Veja os possíveis adversários de João Fonseca no Madrid Open 2025:

Primeira rodada: qualifier ainda indefinido

Segunda rodada: Tommy Paul

Terceira rodada: Kachanov ou Opelka

Oitavas de final: Draper, Tien, Griekspoor ou Berrettini

Quartas de final: Djokovic, Tiafoe, Goffin, Humbert ou Baez

Semifinais: Alcaraz, Musetti, Tsitsipas ou de Minaur

Final: Zverev, Fritz, Rune ou Rublev

