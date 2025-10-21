Menu
João Fonseca vence e avança às oitavas do ATP 500 da Basileia

Brasileiro supera o francês Giovanni Mpetshi Perricard por 2 sets a 0

21 outubro 2025 - 18h12Carla Andréa
João Fonseca derruba atual campeão do ATP 500 da BasileiaJoão Fonseca derruba atual campeão do ATP 500 da Basileia   (Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images)

O brasileiro João Fonseca garantiu vaga nas oitavas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao vencer o francês Giovanni Mpetshi Perricard, atual campeão do torneio e dono do saque mais potente do circuito.

Número 46 do mundo, Fonseca triunfou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (6) e 6/3, em 1h26min de partida.

O jovem tenista mostrou consistência e variação para lidar com os poderosos serviços de Perricard, número 33 do ranking mundial e recordista em Wimbledon, onde chegou a sacar a 246 km/h, o maior registro da história do Grand Slam britânico.

O francês, conhecido por liderar o circuito em eficiência no saque, tem média superior a 15 aces por partida e o melhor índice de “serve rating” da ATP.

Esta é a primeira vez desde o US Open, em agosto, que Fonseca avança em um torneio da ATP. Na ocasião, ele venceu Miomir Kecmanovic na estreia e foi eliminado por Tomas Machac na rodada seguinte.

Nas oitavas de final da Basileia, João Fonseca enfrentará o tcheco Jakub Mensik, número 19 do mundo, que eliminou o suíço Henry Bernet. O duelo está marcado para esta quarta-feira (22), por volta das 14h (horário de Mato Grosso do Sul).

