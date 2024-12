João Fonseca vence e garante vaga na semifinal do Next Gen ATP Finals

O brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, garantiu vaga na semifinal do Next Gen ATP Finals, nesta quinta-feira (19), após vencer o americano Learner Tien por 3 sets a 1, com parciais de 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2.

Com duas vitórias em dois jogos na competição, o jovem tenista se classificou matematicamente para a próxima fase, confirmando sua excelente estreia no torneio.

Depois de derrotar o francês Arthur Fils na estreia, Fonseca manteve o domínio na partida contra Tien, atual 122º colocado no ranking da ATP.

O brasileiro fechou os dois primeiros sets sem perder um único game. Apesar de uma reação do americano no terceiro set, Fonseca retomou o controle no quarto, selando a vitória e a classificação.

Com o resultado, João Fonseca se torna apenas o segundo sul-americano da história a alcançar as semifinais do Next Gen ATP Finals.

Na próxima rodada, o carioca enfrenta Jakub Mensik nesta sexta-feira (20), às 13h15 (horário de Mato Grosso do Sul), e já entra em quadra com a vaga na semifinal garantida.

Um ano de destaques

João Fonseca vive uma temporada histórica em sua primeira campanha profissional completa. O jovem conquistou seu primeiro título no circuito ao vencer o Challenger de Lexington, nos Estados Unidos, em agosto deste ano.

Ele também chegou às quartas de final no Rio Open e venceu sua primeira partida em um torneio de elite no Masters 1000 de Roma.

O desempenho ao longo do ano levou Fonseca a dar um salto de 585 posições no ranking mundial, consolidando-o como um dos maiores talentos emergentes do tênis brasileiro.

