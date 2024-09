Jogador holandês cumprirá 30 meses de prisão após acidente fatal

O jogador holandês Rai Vloet, atualmente sem clube, vai cumprir uma pena de 30 meses de prisão (dois anos e seis meses) após causar um acidente de carro que resultou na morte de um menino de quatro anos em novembro de 2021.

Apesar de ter entrado com um recurso em relação a sentença proferida no ano passado, Vloet voltou atrás e desistiu do artificio, e agora aguarda a intimação para a detenção.

Após o acidente, Vloet, que começou a carreira no PSV da Holanda, foi encontrado "cheirando a álcool e com os olhos vermelhos". A procuradoria afirmou que ele dirigia a uma velocidade "absurda".

Na ocasião, o atleta jogava pelo Héracles, da Holanda. Seu último clube foi o Ural Yekaterinburg, da Rússia, mas seu contrato se encerrou em junho deste ano. De acordo com o jornal "AD", Vloet, de 29 anos, está pensando em encerrar a carreira para poder cumprir a sentença normalmente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também