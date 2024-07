Judoca que eliminou brasileiro nas Olimpíadas tem mandado de prisão em aberto

Carla Andréa, com Metrópoles

Akil Gjakova, judoca que eliminou o brasileiro Daniel Cargnin nesta segunda-feira (29), na categoria até 73 kg dos Jogos Olímpicos Paris 2024, tem mandado de prisão em aberto pela polícia de Kosovo por violência doméstica.

Em nota, a Federação de Judô de Kosovo diz acreditar na inocência do lutador, mas informou que ele se entregará às autoridades após os Jogos.

“Acreditamos na inocência de Akil e desejamos que as autoridades judiciais esclareçam o caso o mais rapidamente possível. Portanto, convidamos os meios de comunicação a mostrar maturidade no tratamento deste caso e parar de difamar e julgar uma das figuras que continuam a promover a imagem positiva do nosso país”, diz a nota.

Akil Gjakova tem 28 anos e é o 17º colocado no ranking mundial da categoria até 73 kg. Ele venceu Daniel Cargnin na primeira rodada da categoria até 73 kg, ao aplicar dois waza-ari (quando o oponente cai com a lateral das costas, ou com o ombro e parte superior das costas ao tatame, ou quando é imobilizado por pelo mais de 10 e menos de 20 segundos).

