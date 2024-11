Julgamento da suspensão da eleição da FFMS será na quinta-feira

Saiba Mais Esportes TJD suspende eleição da FFMS e mantém Petrallás como presidente interino

A eleição para escolher o novo presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) está adiada e sem nova data definida, isso porque o julgamento da suspensão, ordenada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do estado (TJD-MS), será na próxima quinta-feira (07).

A informação foi confirmada pelo presidente dp TJD-MS, Marcelo Honório. A sessão será na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande, às 18h30.

A decisão da suspensão foi tomada após Paulo Telles, ex-presidente do Cene e candidato ao cargo de presidente da FFMS, solicitar um mandado de garantia pedindo a suspensão por irregularidade no cumprimento dos prazos para o pleito.

Paulo Telles também solicitou o afastamento temporário de Estevão Petrallás, que foi negado pelo TJD-MS.

Devem comparecer no julgamento, além dos representantes da instituição, a parte que solicitou a suspensão, Paulo Telles, e a parte referida, neste caso a FFMS e o presidente interino, Estevão Petrallás.



