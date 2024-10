TJD suspende eleição da FFMS e mantém Petrallás como presidente interino

A eleição para escolha do novo presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), que aconteceria na próxima sexta-feira (01), está suspensa. A decisão foi do Tribunal de Justiça Desportiva do Mato Grosso do Sul (TJD-MS), tomada nesta terça-feira (29).

O TJD também decidiu manter Estevão Petrallás como presidente interino da Federação. Ele assumiu o cargo quando Francisco Cezário foi afastado por causa da Operação Cartão Vermelho, que investiga desvios milionários do futebol do Estado.

As decisões foram tomadas pelo presidente do Tribunal, Marcelo Carriel Honório, após Paulo Sérgio Teles, ex-presidente do Cene, entrar com um mandado de garantia pedindo a suspensão do evento e o afastamento temporário de Petrallás.

Tanto Petrallás quanto Teles disputam a presidência da Federação. Além deles, outros cinco candidatos concorrem ao cargo. São eles: Cláudio Barbosa (presidente afastado do Comercial); Antonio Vieira Cesário da Cunha (ex-presidente do Operário); Américo Ferreira da Silva Neto (ligado ao Novo); Marcos Antonio de Araújo (presidente afastado do Dourados); André Delgado Baird (presidente afastado do Costa Rica).

Honório acolheu parcialmente o pedido, com base no artigo 93 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), determinando a suspensão da Assembleia até que sejam cumpridos os prazos estipulados no artigo 18 do Estatuto Social da FFMS, que define as regras para uma eventual eleição para presidência da Federação.

Uma nova data deverá ser escolhida pela FFMS e pela Comissão Eleitoral após o cumprimento dos prazos.

