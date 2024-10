Comissão Eleitoral divulga nome dos sete candidatos à presidência da FFMS

A eleição para escolha do novo presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) está marcada para a próxima sexta-feira (01). E nesta segunda-feira (28), a Comissão Eleitoral confirmou que sete candidatos estão aptos à disputa do cargo.

A Comissão é formada por Gilberto dos Santos, Gilmar Ribeiro e Ítalo Milhomem. Eles analisaram as documentações e confirmaram os sete candidatos. Américo Ferreira renunciou à disputa mesmo cumprindo todos os requisitos.

Confira quem são os candidatos:

Cláudio Barbosa (presidente afastado do Comercial)

Antonio Vieira Cesário da Cunha (ex-presidente do Operário)

Américo Ferreira da Silva Neto (ligado ao Novo)

Marcos Antonio de Araújo (presidente afastado do Dourados)

Estevão Antônio Petrallás (presidente interino da FFMS)

André Delgado Baird (presidente afastado do Costa Rica)

Paulo Sérgio Telles (ex-presidente do Cene)

A eleição acontecerá no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho dentro do Auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS), em primeira convocação às 14h. Vence o candidato que tiver mais votos, assumindo o mandato até 2027.

