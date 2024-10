FFMS prorroga prazo para análise de candidatos por falta de documentos

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) prorrogou o prazo da análise de documentos dos candidatos à presidência da entidade.

A documentação deveria ter sido entregue até a última quinta-feira (24), seguindo o prazo de três dias úteis para a avaliação. Mas as certidões de alguns candidatos ainda não foram entregues, com isso, não é possível que a Comissão Eleitoral avalie os nomes aptos e inaptos ao cargo.

Conforme o setor jurídico da FFMS, "o prazo foi prorrogado até o dia 28 de outubro". A comissão eleitoral, composta por Gilmar Ribeiro, Ítalo Milhomen e Gilberto dos Santos, foi quem sugeriu a mudança de prazo.

Confira quem são os sete candidatos:

Américo Ferreira – diretor do Novo

André Baird – presidente afastado do Costa Rica

Cláudio Barbosa – presidente afastado do Comercial

Estevão Petrallás – atual presidente interino

Marcos Araújo – presidente afastado do Dourados

Paulo Telles – ex-presidente do Cene

Tony Vieira – ex-presidente do Operário

A data da eleição segue prevista para o dia 1º de novembro, no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho dentro do Auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS).

