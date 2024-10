FFMS publica edital para eleição de novo presidente

Após Assembleia Geral Extraordinária, realizada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), nesta segunda-feira (14) - que destituiu Francisco Cezário do cargo de presidente -, ficou decidido que a eleição do novo comandante da instituição será decidido no próximo mês.

A FFMS publicou um edital convocando a eleição para escolha do novo presidente. E conforme o documento, a eleição está marcada para o dia 1° de novembro, às 14h, em primeira convocação. Em seguida, às 14h30, terá uma segunda votação, no Auditório do Memorial de Cultura Apolônio de Carvalho, em Campo Grande.

Podem concorrer ao cargo aqueles que não tenham condenação por crime doloso em sentença definitiva; não sejam inadimplentes nas prestações de contas de recursos públicos em decisão administrativa definitiva; não sejam inadimplentes nas prestações de contas desta Federação; não estejam afastados ou impedidos de ocupar cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva; que tenham reputação ilibada e reconhecida capacidade para o exercício cujo respectivo cargo exigir.

Também é necessário que o candidato tenha experiência prévia na condição de presidente de clube profissional de futebol dentro do estado por, no mínimo, três anos.

Os interessados devem formalizar a candidatura por meio de requerimento específico encaminhado ao e-mail [email protected], até o dia 17 de outubro.

