Assembleia destitui Cezário após 28 anos no comando da FFMS

Nesta segunda-feira (14), em uma Assembleia Geral Extraordinária, clubes e associados da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), decidiram por destituir Francisco Cezário da presidência da entidade após 28 anos.

A assembleia teve início às 14h48 na Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande. Com votação a portas fechadas, o processo teve os clubes da primeira divisão tendo direito a votos com peso três, os demais clubes a peso dois, e as ligas e clubes amadores a um peso por cada voto.

O resultado final foi de 44 votos a favor da destituição e 21 contra. O presidente interino, Estevão Petrallás, também não poderá assumir o posto. Além da destituição, os participantes da assembleia elegeram uma Comissão Eleitoral que organizará novas eleições, previstas para ocorrer no dia 1º de novembro de 2024.

Foi cogitado que o Tribunal de Justiça Desportiva ( TJD ) organizasse o pleito, mas foi rejeitado por não haver previsão no estatuto da Federação. Durante a assembleia, foram definidos três membros representantes dos clubes para compor a comissão eleitoral.

O advogado da Federação, Rafael Meirelles Gomes de Ávila, explicou que podem candidatar-se às vagas aqueless que já exerceram o cargo de presidente de um clube de futebol por três anos. Ele também destacou que os crimes de Cezário não foram julgados na assembleia, e sim os atos relacionados à Federação.

Já o advogado de Cezário, Paulo Cezar Marques, esteve presente na Assembleia e afirmou que o afastamento foi conduzido de maneira irregular, alegando falta de elementos suficientes para a acusação. Segundo ele, o caso se baseia em investigações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a Operação Cartão Vermelho, e não em ações ligadas à FFMS.

A Operação Cartão Vermelho investiga possíveis atos de corrupção e má administração dentro da FFMS, incluindo suspeitas de desvio de verbas e manipulação de processos administrativos. Entretanto, os detalhes das acusações seguem sob sigilo, e, até o momento, nem Cezário nem outros envolvidos foram julgados.

O mandato de Cezário iria até 2027, quando completará 81 anos. Seriam mais de três décadas no comando da FFMS.

