Comissão da FFMS aguarda documentos para finalizar análise de candidatos à presidência

A comissão eleitoral da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) aguarda o envio de novos documentos, por parte da entidade, para encerrar o processo de análise dos candidatos à presidência da Federação.

Conforme Gilmar dos Santos, um dos integrantes da comissão, ainda não é possível verificar se os candidatos estão aptos para disputar o cargo de presidente da FFMS. A comissão eleitoral é formada por Gilmar Ribeiro, Ítalo Milhomen e Gilberto dos Santos.

O prazo para o envio de documentos encerrou no dia 17 de outubro, sendo necessário, segundo estatuto social da Federação, três dias úteis para divulgação dos nomes. No entanto, a Comissão alegou ter recebido os documentos somente na última segunda-feira (21).

Esses documentos seriam certidões comprobatórias das funções atuais e do histórico de cada candidato, afim de fazer uma "contraprova" com o que é necessário para disputar o cargo.

Ao todo, foi confirmado o envio da candidatura de sete candidatos: Estevão Petrallás – atual presidente interino; Cláudio Barbosa – presidente afastado do Comercial; André Baird – presidente afastado do Costa Rica; Marcos Araújo – presidente afastado do Dourados; Paulo Telles – ex-presidente do Cene; Tony Vieira – ex-presidente do Operário; Américo Ferreira – diretor do Novo.

Américo, que nos bastidores disse ter desistido da disputa, segue entre os candidatos para a Comissão porque, conforme Gilmar, ainda não apresentou oficialmente a desistência da eleição.

Caso algum candidato seja considerado inapto, poderá recorrer em até três dias úteis, mediante publicação da FFMS. Se houver uma nova negativa, cabe recurso no Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS).

A eleição acontece no dia 1º de novembro, no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho dentro do Auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS).

