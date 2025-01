Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles voltam a se enfrentar no Super Bowl

Não mora nos Estados Unidos mas é fã do Super Bowl? Em 2025, o evento esportivo acontecerá no dia 9 de fevereiro, às 19h (horário de Mato Grosso do Sul).

A grande final da NFL será disputada pelo Kansas City Chiefs, atual campeão, e Philadelphia Eagles, que busca a sua segunda conquista após vencerem em 2017. O estádio Superdome, na cidade de New Orleans, vai receber a partida.

As equipes voltam a se enfrentar no Super Bowl após um duelo em 2023, quando os Chiefs venceram por 38 a 35.

Kansas City, comandado pelo quarterback Patrick Mahomes, é o atual bicampeão do Super Bowl - o time venceu o San Francisco 49ers em 2024 e acumula quatro títulos nas últimas cinco temporadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também