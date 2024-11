Kartódromo da Capital reabre com Campeonato Estadual neste fim de semana

Neste fim de semana acontecerá em Campo Grande o Campeonato Estadual de Kart, no recém revitalizado Kartódromo da Capital, com etapa única.

O evento reunirá corredores do Estado, de Mato Grosso, de São Paulo e do Paraná.

O início do evento será nesta sexta-feira (29), em comemoração a inauguração do Kartódromo, com a exibição do documentário do padrinho do local, Ayrton Senna, falecido em 1994.

O início da transmissão será às 17h30 (horário de Mato Grosso do Sul), com entrada franca. Os interessados devem levar cadeiras. Também terá a distribuição de pipoca.

Já as provas da competição serão realizadas no sábado (30), no início da tarde, com as duas primeiras classificatórias e a disputa final para a terceira e última etapa, onde os campeões de cada categoria serão coroados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também