Mato Grosso do Sul se destaca nos Jogos Escolares com 57 medalhas conquistadas

Nos Jogos Escolares Brasileiros 2024, a delegação de Mato Grosso do Sul conquistou 57 medalhas na competição disputada entre os dias 20 de setembro e 03 de setembro, em Recife, em Pernambuco.

No total, os sul-mato-grossenses faturaram 17 de ouros, 15 de pratas e 25 de bronzes. Ao todo, 203 estudantes-atletas de 12 a 14 anos representaram o Estado na competição realizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

Um dos destaques foi Thomas Rye, ouro no Karatê, além de Brian Colombelli Parra, que ficou com a prata no solo e um bronze no salto da ginástica artística.

Confira a lista de medalhas:

Ouro

Ryan Samuel (Luta Livre) – série ouro

Lavínia Miyata (Tênis de Mesa) – série bronze

Anna Clara Mendes (Judô) – série ouro

Maria Eduarda Oliveira (Judô) – série prata

Luiz Octavio Oliveira (Judô) – série prata

Letícia Damaceno (Judô) – série bronze

Érico Santos (Judô) – série bronze

Revezamento Integrado 5x80m masculino (Atletismo adaptado) – série ouro

Cleidienison Ricarte Ajala (Atletismo) – Lançamento do martelo – série prata

Janaina de Lima Colman (Atletismo) – lançamento do disco – série prata

Janaina de Lima Colman (Atletismo) – lançamento do martelo – série ouro

Isadora Garcia (Atletismo) – lançamento do disco – série bronze

Revezamento 5x80m masculino (Atletismo) – série ouro

Thomas Ryu Kobayashi até 45 kg (Karatê) – série ouro

luan roriz dias da silva até 61kg – (Taekwondo) – série bronze

Helena Bittar Nobre – 50m nado livre – (Natação) – série prata

Helena Bittar nobre – 100m livre (Natação) – série prata

Prata

Yosnay Pichiyi Garcia (Luta Livre) – série prata

Leonardo Kurokawa (Tênis de Mesa) – série prata

Lhayssa González (Judô) – série prata

Davi Fernandes (Judô) – série bronze

Alexsander do Carmo (Atletismo Adaptado) – 80 metros rasos – série ouro

Kauan Vinicius (Atletismo) – salto em distância – série ouro

Maria Eduarda da Silva Santos (Atletismo) – 80 metros com barreiras – série ouro

Thomas Ryu Kobayashi Kata – (Karatê) – série prata

Kengerly Nailhet Reyes (Atletismo) – Lançamento do dardo – série ouro

Handebol feminino – série cobre

Voleibol masculino – série bronze

Vinicius Alexandre Amorim até 37kg – (Taekwondo) – série bronze

Brian Colombelli Parra Sanches Mendonça solo – (Ginástica Artística) – série ouro

Mariana Salgado Nantes – 100m nado peito (Natação) – série bronze

Luiz Fernando Ferreira da Silva até 63kg – (Karatê) – série bronze

Bronze

Juan Júnior (Judô) – série ouro

Kauã Yonaha (Judô) – série ouro

Ana Beatriz Teodoro (Judô) – série ouro

Camilly Aparecida Ribeiro (Judô) – série prata

Saymonn Isael Lima (Atletismo) – salto em distância – série ouro

Luiz Fernando de Souza (Atletismo) – lançamento do disco – série ouro

Luiz Fernando de Souza (Atletismo) – Arremesso do peso – série bronze

Isaik Franco Ribeiro (Atletismo) – Lançamento do disco – série bronze

Gabrielly Aparecida da Silva (Atletismo) – 80 metros com barreira – série bronze

Revezamento 5x80m feminino (Atletismo) – série ouro

Valentina Vasquez 54kg – (Karatê) – série prata

Arthur Américo Guijarra até 52kg – (Karatê) – série prata

Isabelly Vitória 47kg – (Karatê) – série bronze

Allana Rodrigues do Nascimento até 44kg – (Taekwondo) – série bronze

Geral Feminino (Xadrez) – série ouro

Geral Masculino (Xadrez) – série prata

Brian Colombelli Parra Sanches Mendonça – salto (Ginástica Artística) – série ouro

Kalebe Eduardo Rosa Toledo – prova por pontos (Ciclismo) – série ouro

Paulo Dantas Lopes Lima – 50m costas (Natação) – série ouro

Rafaela Oliviera Santana – 50m borboleta (Natação) – série prata

Helena Bittar Nobre – costas (Natação) – série prata

Letícia Aguillar Leite de Oliveira – nado livre (Natação) – série prata

João Pedro Klain Miranda – 100m nado livre (Natação) – série prata

Rafaela Oliveira Santana – 100m borboleta (Natação) – série bronze

Letícia Aguillar Leite de Oliveira- 50m nado peito (Natação) – série bronze

