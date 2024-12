Memorial de Ayrton Senna na Itália é vandalizado

O memorial que presta homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna na comuna de Ímola, na Itália, foi alvo de vandalismo nos últimos dias, de acordo com o jornal italiano Il Resto del Carlino.

O primeiro episódio de vandalismo aconteceu poucos dias antes do Natal, e o segundo ocorreu no dia 25 de dezembro. Bandeiras deixadas por fãs do tricampeão no local foram encontradas queimadas, e alguns objetos foram destruídos.

De acordo com o jornal, a comuna de Ímola condenou, em nota, os atos de vandalismo praticados no memorial. "A administração municipal condena os gestos de dano perpetrados contra certos itens de lembrança deixados por pessoas próximas ao monumento a Ayrton Senna, que representam um grande patrimônio da cidade, manifestando o amor, o carinho e a estima com que o campeão, a quem a cidade está visceralmente ligada, é lembrado", disse.

O parque Acqua Minerale, onde está localizado o memorial dedicado a Ayrton Senna, tem sofrido com a degradação. Parte do problema, segundo o jornal, é causado por jovens que usam o local para beber antes de frequentar boates próximas.

Ayrton Senna faleceu aos 34 anos de idade durante o Grande Prêmio de San Marino de 1994, disputado em Ímola no dia 1º de maio. Na ocasião, o piloto bateu forte na curva Tamburello e foi levado ao hospital Maggiore di Bologna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em 1997, o italiano Stefano Pierotti criou uma estátua em tamanho real do brasileiro atrás do circuito para homenageá-lo, no local onde está a Tamburello. Desde então, o monumento tem sido ponto de encontro de fãs de várias partes do mundo. Muitos deles deixam cartas, faixas e bandeiras perto da escultura.

