Memphis Depay pode deixar o Corinthians após crise com patrocinadora

A chegada de Memphis Depay ao Corinthians, anunciada no dia 9 de setembro, foi bastante aguardada, mas pode ser breve, de acordo com o jornal inglês The Sun.

Em uma publicação nesta terça-feira (08), o tabloide aponta que a situação envolvendo a casa de apostas Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, pode afetar o pagamento dos salários do atacante holandês.

Se a questão não for resolvida, há a possibilidade de que Depay deixe o Corinthians ainda em outubro. O The Sun sugere que “o astro pode ter seu contrato rescindido para evitar que o Corinthians precise buscar salários de outras fontes.”

Entenda o Caso da Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte não possui licença para operar no Brasil. Em nota, a casa de apostas informou que está em contato com o governo para obter esclarecimentos, tendo cumprido o prazo de cadastro que se encerrava no final de setembro.

A empresa espera ser incluída na lista de sites de apostas que estão em processo de regularização no país e afirma ter autorização da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para operar.

Porém, a Esportes da Sorte também está sob investigação da Polícia Federal e da Polícia Civil de Pernambuco por suspeitas de lavagem de dinheiro, o que a empresa nega.

O Corinthians, por sua vez, emitiu um comunicado expressando confiança na patrocinadora e assegurou que está acompanhando a evolução do caso. O clube informou que enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos do processo de regularização da operação.

