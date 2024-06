Militão perde processo movido contra ex-namorada

Campeão da Champions League no último sábado (01) com o Real Madrid, Éder Militão foi derrotado no processo judicial que moveu contra a ex-namorada, Karoline Lima, mãe da sua filha, Cecília, de um ano.

O zagueiro fez um pedido de urgência para que a influenciadora se retratasse publicamente e fosse impedida de citar o seu nome.

A defesa de Militão argumentou que Karoline estava o expondo de forma grave e feria sua reputação. Além disso, ele afirmou que Cecília estava se tornando uma “celebridade” por ser exposta pela mãe.

Militão também afirmou que Karoline fez da exposição da filha o seu principal conteúdo no Instagram.

Segundo a Justiça, não há uma ação especificada para ser analisada ou retratada. No que diz respeito a impedir as publicações de Karoline, a juíza declarou “inviável, por fim, e por tais razões, que a ré seja impedida de efetuar postagens futuras sob pena de ofensa de morte do princípio da liberdade de expressão a censura prévia, resguardado, por certo, o direito à reparação, se restar demonstrada a violação de direitos do autor.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também