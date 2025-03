NASCAR Brasil abre temporada 2025 em Campo Grande; confira a programaÃ§Ã£o

A NASCAR Brasil dá início à temporada 2025 nesta semana, entre os dias 21 e 23 de março, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

A competição contará com 25 pilotos no grid, que acelerarão pelos 3.433 metros de extensão do circuito inaugurado em 2021.

A programação oficial começa na sexta-feira (21) com um shakedown às 12h40 (horário de Mato Grosso do Sul), seguido de um treino extra às 13h10 e do primeiro treino oficial às 16h10.

No sábado (22), os pilotos retornam à pista para mais um treino oficial, além dos classificatórios e da disputa do Top Qualifying, que definirá os seis primeiros colocados no grid de largada. A primeira corrida acontece no mesmo dia, às 16h15. No domingo (23), a segunda corrida será disputada a partir das 13h.

Além da NASCAR Brasil, o evento contará com provas das categorias Copa Truck e Copa HB20, que também iniciam suas temporadas no circuito sul-mato-grossense.

Programação oficial

Sexta-feira

13h40 (local) - Shakedown

14h10 (local) - Treino Extra

17h10 (local) - Treino Oficial 1

Sábado

08h40 (local) - Treino Oficial 2

13h10 (local) - Qualifying 1

13h25 (local) - Qualifying 2

13h40 (local) - Top Qualifying

17h15 (local) - Corrida 1

Domingo

09h00 (local) - Warm Up

13h25 (local) - Grid Walk

13h55 (local) - Hino Nacional

14h00 (local) - Corrida 2

Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil

23/03 - Campo Grande/MS

13/04 - Londrina/PR (#sunsetlondrina)

18/05 - Interlagos/SP (#sprintrace)

15/06 - Rio Grande do Sul (#inverserace)*

13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

24/08 - Rio Grande do Sul (#matchpoint)*

21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

02/11 - Velocitta/SP (#specialedition)

07/12 - Interlagos/SP (#specialedition)

A temporada da NASCAR Brasil Series conta com o apoio de grandes marcas como Chevrolet, Pirelli e os fornecedores oficiais Frum, Militec1, Servitec, Nano4you, Tecpads, Sparco, Zanoello e Graxa.

