NASCAR Brasil: Campo Grande será palco da primeira etapa de 2025 em março

A NASCAR Brasil Series divulgou as datas e os locais previstos para acelerar na temporada 2025. Com um calendário sempre eclético, o campeonato terá acréscimo de uma etapa. Ao todo, serão 21 corridas em nove etapas, oito delas com diferentes traçados. Campo Grande sediará a primeira etapa, no dia 23 de março, no Autódromo Internacional Orlando Moura.

Vale lembrar que essa não será a primeira vez que o autódromo da Capital Sul-mato-grossense será palco da abertura do calendário da NASCAR Brasil, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro. No ano passado, também no mês de março, a Cidade Morena recebeu os pilotos para a abertura da temporada.

Em 2024, a NASCAR Brasil contemplou atividades sem longos intervalos – de março a dezembro – tendo praticamente um evento por mês. Em 2025, seguirá o modelo consagrado dos últimos anos, repletos de novos atrativos, com a garantia de muita velocidade e emoção, componentes que acompanham a categoria, desde a sua fundação em 2012.

As seis etapas (12 corridas) do Campeonato Brasileiro estão mantidas e três das nove etapas da temporada (nove corridas) serão destinadas ao torneio 'Special Edition'. Da somatória dessas séries - Campeonato Brasileiro e Special Edition- sairá o campeão do Overall.

Confira o calendário da NASCAR Brasil 2025:

Etapa 1 – 22 e 23 de Março – Campo Grande (MS);

Etapa 2 – 12 e 13 de Abril – Londrina (PR);

Etapa 3 – 17 e 18 de Maio – Interlagos / São Paulo (SP);

Etapa 4 – 14 e 15 de Junho – Viamão (RS)*;

Etapa 5 – 12 e 13 de Julho – Cascavel (PR);

Etapa 6 – 23 e 24 de Agosto – Santa Cruz do Sul (RS)*;

Etapa 7 – 20 e 21 de Setembro – Curvelo (MG);

Etapa 8 – 01 e 02 de Novembro – Mogi Guaçu (SP);

Etapa 9 – 06 e 07 de Dezembro – Interlagos (SP).

*Praças a confirmar

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também