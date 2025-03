Ingressos para a etapa da NASCAR Brasil em Campo Grande já estão à venda

As temporadas 2025 da NASCAR Brasil, Copa Truck e Copa Hyundai HB20 terão início em Campo Grande no dia 22 de março e continuam na Capital no dia 23 com atividades entre 8h e 17h nos dois dias. As corridas serão no Autódromo Internacional Orlando Moura, Rodovia BR-262, Km 12 em Campo Grande.

Estarão na pista tanto os grandes nomes da NASCAR Brasil Series Truck como Felipe Giaffone, Rubens Barrichello, Bia Figueiredo, Cacá Bueno, Débora Rodrigues e Gabriel Casagrande, entre outros, quanto novos talentos que proporcionam corridas incríveis na Copa Hyundai HB20.

São cinco modalidades de ingresso a partir de R$ 25 reais que podem ser adquiridos exclusivamente por meio do site https://trucknascarbrasilhb20.byinti.com/ até o dia 21.

As bilheterias físicas funcionarão apenas no sábado e no domingo do evento. A visitação aos boxes sendo realizada somente no domingo. Será proibido a venda e consumo de bebidas alcoólicas no local que fica em uma rodovia federal.



Setores

- Paddock Sábado e Domingo

- Paddock Domingo

- Passe de Visitação

- Ingresso de Gramado

- Ingresso de Gramado (meia entrada)



Bilheteria física

Sábado: 08:00 às 17h00

Domingo: a partir das 07:00



Classificação etária

Menores de cinco anos não terão acesso ao evento;

Menores de cinco a 15 anos só terão acesso acompanhados de responsável legal e de documentos.



Ítens permitidos

Cinco itens por pessoa, entre eles os industrializados devidamente lacrados, comobiscoitos, torradas, barras de cereal, frutas e sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida;

Duas garrafas plásticas, com água, de 500 ml cada por pessoa;

Guarda-chuva, sombrinha, guarda-sol, cadeiras de praia e tenda de no máximo 3x3 metros.



Ítens proibidos

Potes e embalagens rígidas;

Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança;

Garrafas, latas ou qualquer recipiente perfuro cortante que possa causar dano físico;

Animais de qualquer espécie e porte;

Drones.

Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#sprintrace)

Etapa 4 - 15/06 – Rio Grande do Sul (#inverserace)*

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Rio Grande do Sul (#matchpoint)*

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

