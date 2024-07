Olimpíadas 2024: com Marta expulsa, Brasil perde para a Espanha

Jogando com dez desde a expulsão de Marta, nos acréscimos do primeiro tempo, o Brasil perdeu para a Espanha por 2 a 0 e ficou em terceiro lugar no Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A Seleção feminina aguarda, agora, o fim das partidas das outras chaves, também nesta quarta-feira (31), para saber se vai avançar às quartas de final.

Athenea del Castilho abriu o placar para as campeãs mundiais, já no segundo tempo, e Alexia Putellas completou aos 61, quase no fim dos longos 19 minutos de acréscimos dados pelo árbitro.

CENÁRIOS PARA O BRASIL

A Seleção feminina tem três pontos, saldo de menos dois gols e dois gols marcados. Para se classificar, precisa ser uma das duas melhores terceiras colocadas.

No Grupo B, o cenário mais favorável para o Brasil é uma vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália, desde que Zâmbia não vença a Alemanha por dois gols de diferença.

A outra chance, nos jogos das 16h, do Grupo C, é um tropeço do Canadá diante da Colômbia, ou uma goleada canadense a partir de quatro gols de vantagem. Veja a tabela completa do futebol feminino.

